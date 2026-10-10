PureBasic 6.50 beta 3 est disponible sur votre compte

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Le , par comtois
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4  0 
2026-10-09: beta 3 is out with some more bug fixes (mostly IDE) and improved new help system:

  • Used .zip for the help archive for faster install and less disk space
  • Added IE fallback when WebView2 isn't available on Windows
  • Switched the topic to the left, with a show/hide button
  • Much faster help display when already opened
  • Various fixes
Liste des bugs corrigés
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