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SpiderBasic 4.00 beta 1 est disponible sur votre compte

Le , par comtois
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Finalement la version 3.30 devient la version 4.00 en raison des incompatibilités avec la version 3.20.
- 2026-06-22: 4.00 beta 1 is out, with the whole doc finished, and full local file support on Android and iOS. Bumped to 4.00 due to heavy syntax changed and more BASIC like program flow without relying on callbacks.

- Android Cordova updated to v15 and Android SDK to v36
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