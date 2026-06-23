SpiderBasic 4.00 beta 1 est disponible sur votre compte

- 2026-06-22: 4.00 beta 1 is out, with the whole doc finished, and full local file support on Android and iOS. Bumped to 4.00 due to heavy syntax changed and more BASIC like program flow without relying on callbacks.
- Android Cordova updated to v15 and Android SDK to v36
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