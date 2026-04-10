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PureBasic 6.40 version finale est sorti.

Le , par comtois
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2026-04-10: Final version is out ! Thanks a lot to everyone for the tests and enjoy the increased speed for string related functions ! It's been a long time we didn't rework a very old core component and while the work was huge, the results are here .
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