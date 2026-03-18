PureBasic 6.40 beta 4 est disponible sur votre compte

2026-03-13: beta 3 is out, with a few fixes and mimalloc activated for Raspberry PI ! Don't hesitate to test with your own projects, so we can have a stable release.
2026-03-18: beta 4 is out, only one fix in it, we're getting there ! Please test with your own projects, so we can have a stable release. The doc for StringBuilder has been added (English) only.
And another small string benchmark, focused on some string functions
v6.40b4 (Threadsafe ON):
Left(): 58 ms
Right(): 51 ms
Len(): 3 ms
InsertString(): 113 ms
RemoveString(): 466 ms
ReplaceString(): 731 ms
ReplaceString() no matches: 151 ms
ReverseString(): 85 ms
LTrim(): 11 ms
RTrim(): 225 ms
LSet(): 243 ms
RSet(): 263 ms
StringField(): 303 ms
Mid(): 306 ms
Finished
v6.30 (Threadsafe ON):
Left(): 1427 ms
Right(): 1238 ms
Len(): 1033 ms
InsertString(): 308 ms
RemoveString(): 579 ms
ReplaceString(): 1041 ms
ReplaceString() no matches: 448 ms
ReverseString(): 240 ms
LTrim(): 201 ms
RTrim(): 518 ms
LSet(): 761 ms
RSet(): 891 ms
StringField(): 941 ms
Mid(): 1003 ms
Finished
CompilerIf #PB_Compiler_Debugger CompilerError "Please disable the debugger" CompilerEndIf OpenConsole() big$ = "Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello HelloHello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello HelloHello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello HelloHello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello Hello" Start = ElapsedMilliseconds() For l = 0 To 100000 b$ = Left(big$, 15) b$ = Left(big$, 15) b$ = Left(big$, 15) b$ = Left(big$, 15) b$ = Left(big$, 15) b$ = Left(big$, 15) b$ = Left(big$, 15) b$ = Left(big$, 15) b$ = Left(big$, 15) b$ = Left(big$, 15) b$ = Left(big$, 15) b$ = Left(big$, 15) b$ = Left(big$, 15) b$ = Left(big$, 15) b$ = Left(big$, 15) b$ = Left(big$, 15) b$ = Left(big$, 15) Next PrintN("Left(): "+Str(ElapsedMilliseconds() - Start) + " ms") Start = ElapsedMilliseconds() For l = 0 To 100000 b$ = Right(big$, 15) b$ = Right(big$, 15) b$ = Right(big$, 15) b$ = Right(big$, 15) b$ = Right(big$, 15) b$ = Right(big$, 15) b$ = Right(big$, 15) b$ = Right(big$, 15) b$ = Right(big$, 15) b$ = Right(big$, 15) b$ = Right(big$, 15) b$ = Right(big$, 15) b$ = Right(big$, 15) b$ = Right(big$, 15) b$ = Right(big$, 15) b$ = Right(big$, 15) Next PrintN("Right(): "+Str(ElapsedMilliseconds() - Start) + " ms") Start = ElapsedMilliseconds() For l = 0 To 100000 a = Len(big$) a = Len(big$) a = Len(big$) a = Len(big$) a = Len(big$) a = Len(big$) a = Len(big$) a = Len(big$) a = Len(big$) a = Len(big$) a = Len(big$) a = Len(big$) a = Len(big$) Next PrintN("Len(): "+Str(ElapsedMilliseconds() - Start) + " ms") Start = ElapsedMilliseconds() For l = 0 To 10000 a$ = InsertString(big$, "Inserted !", 120) a$ = InsertString(big$, "Inserted !", 120) a$ = InsertString(big$, "Inserted !", 120) a$ = InsertString(big$, "Inserted !", 120) a$ = InsertString(big$, "Inserted !", 120) a$ = InsertString(big$, "Inserted !", 120) a$ = InsertString(big$, "Inserted !", 120) a$ = InsertString(big$, "Inserted !", 120) a$ = InsertString(big$, "Inserted !", 120) a$ = InsertString(big$, "Inserted !", 120) a$ = InsertString(big$, "Inserted !", 120) a$ = InsertString(big$, "Inserted !", 120) a$ = InsertString(big$, "Inserted !", 120) a$ = InsertString(big$, "Inserted !", 120) a$ = InsertString(big$, "Inserted !", 120) Next PrintN("InsertString(): "+Str(ElapsedMilliseconds() - Start) + " ms") Start = ElapsedMilliseconds() For l = 0 To 10000 a$ = RemoveString(big$, "Hell") a$ = RemoveString(big$, "Hell") a$ = RemoveString(big$, "Hell") a$ = RemoveString(big$, "Hell") a$ = RemoveString(big$, "Hell") a$ = RemoveString(big$, "Hell") a$ = RemoveString(big$, "Hell") a$ = RemoveString(big$, "Hell") a$ = RemoveString(big$, "Hell") a$ = RemoveString(big$, "Hell") a$ = RemoveString(big$, "Hell") a$ = RemoveString(big$, "Hell") a$ = RemoveString(big$, "Hell") a$ = RemoveString(big$, "Hell") Next PrintN("RemoveString(): "+Str(ElapsedMilliseconds() - Start) + " ms") Start = ElapsedMilliseconds() For l = 0 To 10000 a$ = ReplaceString(big$, "Hello", "Bye") a$ = ReplaceString(big$, "Hello", "Bye") a$ = ReplaceString(big$, "Hello", "Bye") a$ = ReplaceString(big$, "Hello", "Bye") a$ = ReplaceString(big$, "Hello", "Bye") a$ = ReplaceString(big$, "Hello", "Bye") a$ = ReplaceString(big$, "Hello", "Bye") a$ = ReplaceString(big$, "Hello", "Bye") a$ = ReplaceString(big$, "Hello", "Bye") a$ = ReplaceString(big$, "Hello", "Bye") a$ = ReplaceString(big$, "Hello", "Bye") a$ = ReplaceString(big$, "Hello", "Bye") a$ = ReplaceString(big$, "Hello", "Bye") a$ = ReplaceString(big$, "Hello", "Bye") a$ = ReplaceString(big$, "Hello", "Bye") a$ = ReplaceString(big$, "Hello", "Bye") Next PrintN("ReplaceString(): "+Str(ElapsedMilliseconds() - Start) + " ms") Start = ElapsedMilliseconds() For l = 0 To 10000 a$ = ReplaceString(big$, "NotHere !", "Bye") a$ = ReplaceString(big$, "NotHere !", "Bye") a$ = ReplaceString(big$, "NotHere !", "Bye") a$ = ReplaceString(big$, "NotHere !", "Bye") a$ = ReplaceString(big$, "NotHere !", "Bye") a$ = ReplaceString(big$, "NotHere !", "Bye") a$ = ReplaceString(big$, "NotHere !", "Bye") a$ = ReplaceString(big$, "NotHere !", "Bye") a$ = ReplaceString(big$, "NotHere !", "Bye") a$ = ReplaceString(big$, "NotHere !", "Bye") a$ = ReplaceString(big$, "NotHere !", "Bye") a$ = ReplaceString(big$, "NotHere !", "Bye") Next PrintN("ReplaceString() no matches: "+Str(ElapsedMilliseconds() - Start) + " ms") Start = ElapsedMilliseconds() For l = 0 To 10000 a$ = ReverseString(big$) a$ = ReverseString(big$) a$ = ReverseString(big$) a$ = ReverseString(big$) a$ = ReverseString(big$) a$ = ReverseString(big$) a$ = ReverseString(big$) a$ = ReverseString(big$) a$ = ReverseString(big$) a$ = ReverseString(big$) a$ = ReverseString(big$) a$ = ReverseString(big$) a$ = ReverseString(big$) a$ = ReverseString(big$) Next PrintN("ReverseString(): "+Str(ElapsedMilliseconds() - Start) + " ms") Start = ElapsedMilliseconds() For l = 0 To 10000 a$ = LTrim(big$, "H") a$ = LTrim(big$, "H") a$ = LTrim(big$, "H") a$ = LTrim(big$, "H") a$ = LTrim(big$, "H") a$ = LTrim(big$, "H") a$ = LTrim(big$, "H") a$ = LTrim(big$, "H") a$ = LTrim(big$, "H") a$ = LTrim(big$, "H") a$ = LTrim(big$, "H") Next PrintN("LTrim(): "+Str(ElapsedMilliseconds() - Start) + " ms") For l = 0 To 10000 a$ = RTrim(big$, "o") a$ = RTrim(big$, "o") a$ = RTrim(big$, "o") a$ = RTrim(big$, "o") a$ = RTrim(big$, "o") a$ = RTrim(big$, "o") a$ = RTrim(big$, "o") a$ = RTrim(big$, "o") a$ = RTrim(big$, "o") a$ = RTrim(big$, "o") a$ = RTrim(big$, "o") Next PrintN("RTrim(): "+Str(ElapsedMilliseconds() - Start) + " ms") For l = 0 To 10000 a$ = LSet(big$, 1000, "x") a$ = LSet(big$, 1000, "x") a$ = LSet(big$, 1000, "x") a$ = LSet(big$, 1000, "x") a$ = LSet(big$, 1000, "x") a$ = LSet(big$, 1000, "x") a$ = LSet(big$, 1000, "x") a$ = LSet(big$, 1000, "x") a$ = LSet(big$, 1000, "x") a$ = LSet(big$, 1000, "x") Next PrintN("LSet(): "+Str(ElapsedMilliseconds() - Start) + " ms") For l = 0 To 10000 a$ = RSet(big$, 1000, "x") a$ = RSet(big$, 1000, "x") a$ = RSet(big$, 1000, "x") a$ = RSet(big$, 1000, "x") a$ = RSet(big$, 1000, "x") a$ = RSet(big$, 1000, "x") a$ = RSet(big$, 1000, "x") a$ = RSet(big$, 1000, "x") a$ = RSet(big$, 1000, "x") a$ = RSet(big$, 1000, "x") Next PrintN("RSet(): "+Str(ElapsedMilliseconds() - Start) + " ms") For l = 0 To 10000 a$ = StringField(big$, 50, " ") a$ = StringField(big$, 50, " ") a$ = StringField(big$, 50, " ") a$ = StringField(big$, 50, " ") a$ = StringField(big$, 50, " ") a$ = StringField(big$, 50, " ") a$ = StringField(big$, 50, " ") a$ = StringField(big$, 50, " ") a$ = StringField(big$, 50, " ") a$ = StringField(big$, 50, " ") Next PrintN("StringField(): "+Str(ElapsedMilliseconds() - Start) + " ms") For l = 0 To 10000 a$ = Mid(big$, 700, 1) a$ = Mid(big$, 700, 1) a$ = Mid(big$, 700, 1) a$ = Mid(big$, 700, 1) a$ = Mid(big$, 700, 1) a$ = Mid(big$, 700, 1) a$ = Mid(big$, 700, 1) a$ = Mid(big$, 700, 1) a$ = Mid(big$, 700, 1) Next PrintN("Mid(): "+Str(ElapsedMilliseconds() - Start) + " ms") PrintN("Finished") Input()
