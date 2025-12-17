PureBasic 6.30 beta 6 est disponible sur votre compte

A new beta version is available, hopefully the last ! It has only a few changes:
Changed GetHIDReportDescriptor() to return a buffer (MemorySize() can be used to get the size, and FreeMemory() to free it)
Liste des bugs corrigés
