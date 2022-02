Added new optional 'Color' parameter to CreateMaterial()

Added new optional 'SpecularColor' parameter to MaterialShininess()

Added new optional 'u' and 'w' parameter to MeshTextureCoordinate()

Added new optional 'Lod' parameter to CreateCamera()

Added new mode for AddMaterialLayer(): #PB_Material_ModulateX2, #PB_Material_ModulateX4, #PB_Material_AddSigned, #PB_Material_Substract, #PB_Material_BlendDiffuseAlpha, #PB_Material_BlendCurrentAlpha

