SpiderBasic 2.31 beta 1 est disponible sur votre compte 0PARTAGES 3 0 Pas de nouveautés dans cette version, uniquement des corrections de bogues.



Hello,



The beta version of SpiderBasic 2.31 is available on your online account. It's a bug fix release, so don't hesitate to try out with your project to check if everything is alright.



Have fun ! Hello,The beta version of SpiderBasic 2.31 is available on your online account. It's a bug fix release, so don't hesitate to try out with your project to check if everything is alright.Have fun ! Pas de nouveautés dans cette version, uniquement des corrections de bogues.