PureBasic 5.72 LTS est sorti



Final version is out ! Thank you a lot for your patience and for the feedbacks ! Special thanks to all the contributors on the public PureBasic github repo La version finale est sortie.