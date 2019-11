SpiderBasic 2.30 beta 2 est disponible sur votre compte 0PARTAGES 3 0 La beta 2 est disponible sur votre compte



- beta 2 is available with the following changes:



- documentation of new commands done

- Added a new flag to LoadScript() to load CSS

- bug fixes - beta 2 is available with the following changes:- documentation of new commands done- Added a new flag to LoadScript() to load CSS- bug fixes Source de l'information La beta 2 est disponible sur votre compte